Izotropic erhält Antwort von der US-Behörde FDA



Vancouver, British Columbia--(Newsfile Corp. - Mittwoch, 31. Januar 2024) - Izotropic Corporation (CSE: IZO) (OTCQB: IZOZF) (FSE: 1R3) ("Izotropic" oder das "Unternehmen"), ein Medizintechnikunternehmen, das IzoView vermarktet (ein anatomisches CT-Bildgebungssystem für nicht-invasive Gewebecharakterisierung mit einer Anwendung in der Brustbildgebung), kündigt an, dass in Bezug auf seine Einreichung vom 8. Januar eine Antwort von der U.S.-amerikanischen Behörde FDA ergangen ist. Mitarbeiter der Abteilung für Mammographie- und Ultraschall der FDA stellten Izotropic zusätzliche Fragen zu seinem Vorantrag auf definitive Leitlinien für das Vorgehen zur 510(k)-Zulassung der Klasse II. Die FDA hatte zuvor schriftlich zugesagt, Izotropic noch im Januar eine verbindlichere Antwort zukommen zu lassen. Das Management, die Aufsichtsbehörden und die technischen Teams von Izotropic werden nun die Fragen der FDA beantworten und umgehend über die Ergebnisse der FDA-Antwort berichten, sobald diese vorliegt. Zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung gab es keine wesentlichen Änderungen an den Zulassungsplänen des Unternehmens und eine endgültige Entscheidung der FDA lag nicht vor. IM NAMEN DES VORSTANDS Robert Thast, CEO

Dieses Dokument kann "zukunftsgerichtete Aussagen" enthalten, die auf den aktuellen Schätzungen, Annahmen, Prognosen und Erwartungen des Managements, des Geschäfts und der Kenntnis des relevanten Marktes und wirtschaftlichen Umfelds des Unternehmens basieren. Das Unternehmen hat versucht, solche Informationen und Aussagen im Zusammenhang mit jeglicher Diskussion über zukünftige Ereignisse, Trends oder Aussichten oder zukünftige operative oder finanzielle Leistung nach Möglichkeit mit Begriffen wie "antizipieren", "glauben", "vorstellen", "schätzen", "erwarten", "beabsichtigen", "vielleicht", "planen", "vorhersagen", "projizieren", "abzielen", "Potenzial", "wird", "würde", "könnte", "sollte", "weiterhin", "erwägen" und andere ähnliche Ausdrücke und Ableitungen davon zu kennzeichnen. Allerdings enthalten nicht alle zukunftsgerichteten Aussagen diese identifizierenden Wörter. Diese Aussagen sind keine Leistungsgarantien und beinhalten schwer zu kontrollierende oder vorherzusagende Risiken, einschließlich in Bezug auf Kapitalbedarf, und Ungewissheiten. Diese könnten dazu führen, dass zukünftige Ergebnisse der Geschäftstätigkeit des Unternehmens erheblich vom Inhalt und den Auswirkungen solcher Aussagen abweichen.

