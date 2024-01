Qualcomm hat am Mittwochabend mit seinen Quartalszahlen erneut die Markterwartungen übertroffen, allerdings deuten sich am Horizont neue Herausforderungen an. Aus diesem Grund geht es für die Aktie im nachbörslichen Handel leicht nach unten.Im Dezember-Quartal übertraf Qualcomm die Analystenerwartungen mit einem Gewinn pro Aktie von 2,75 US-Dollar und einem Umsatz von 9,92 Milliarden US-Dollar. Besonders ...

