Spanische Schlangengurken beherrschten die Szenerie. Die Präsenz der belgischen und niederländischen Offerten wuchs jedoch an. Griechische Partien waren lediglich in München zu bekommen und verabschiedeten sich im Wochenverlauf aus dem Geschäft. Marokkanische Importe spielten nur in Frankfurt und Berlin eine verschwindend geringe Rolle. Dies geht aus dem "Marktbericht KW...

