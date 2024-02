Hören: https://open.spotify.com/episode/5GTK89SsgY9yDbDmF7EzPF Christian Drastil mit dem Live-Blick aus dem Studio des Börsenradio-Partners audio-cd.at in Wien wieder intraday mit Kurslisten, Statistiken und News aus Frankurt und Wien. Es ist Donnerstag, der 1. Februar 2024 und hier gibt es einen ersten Live-Blick in den Februar - DAX zunächst etwas schwächer, ATX etwas stärker- im Jänner beide leicht im Plus- Zahlenleger Deutsche Bank und Siemens Healthineers führen Gewinnerfeld an- adidas nach Zahlenmaterial deutlich schwächer und rückblickend seltsam- Siemens Energy hat die SAP im Jänner noch abgefangen- Serienblick auf BMW und Deutsche Telekom- AT&S nach wie erwarteten Zahlen unter den Vortagesgewinnern in Wien- 1 kg Gold ...

