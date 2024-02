Erst die Bahn - oder eigentlich immer wieder - dann die Bauern und nun die Flughäfen - es wird gestreikt was das Zeug hält. Heute am frühen Morgen begann ein Warnstreik der Luftsicherheitskräfte. Ausbaden muss das unter anderem FRAPORT, für die es in den Keller geht. Immerhin ist ein Ende in Sicht. Heute ist das Papier aber zu heiss!



