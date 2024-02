Pressemitteilung der Photon Energy N.V.:

Photon Energy nimmt sein 10. PV-Kraftwerk in Rumänien in Betrieb

- Die neueste Erweiterung mit einer installierten Leistung von 3,8 MWp befindet sich in Boc?a, Kreis Cara?-Severin, und erweitert das rumänische IPP-Portfolio (Independent Power Producer) des Unternehmens auf 39,1 MWp. - Das Unternehmen wird in den kommenden Wochen drei weitere Kraftwerke in Rumänien mit einer Gesamtkapazität von 12,4 MWp in Betrieb nehmen.- Das globale IPP-Portfolio des Unternehmens besteht nun aus 98 Solarkraftwerken mit einer Gesamtkapazität von 131,1 MWp.

Photon Energy N.V. (WSE&PSE: PEN, FSX: A1T9KW) ("Photon Energy Group" oder das ...

Den vollständigen Artikel lesen ...