Deutsche Bank schlägt trotz Gewinnrückgang die Erwartungen

Die in Frankfurt ansässige Bank legte am Donnerstagmorgen ihre Geschäftszahlen vor. Einer der Gründe, warum das Deutsche Bankhaus weniger Gewinne verzeichnen konnte, war eine höhere Steuerquote.



Den Umsatz konnte die Deutsche Bank um rund 6 Prozent auf 28,9 Milliarden Euro steigern. Besonders die Bereiche Private und Corporate Banking konnten wachsen, Asset Management und Investment Banking hatten hingegen rückläufige Zahlen. Zwar belief sich der Vorsteuergewinn auf 5,7 Milliarden Euro und stieg damit um rund 2 Prozent, der Nachsteuergewinn fiel jedoch um 14 Prozent aufgrund einer höheren Steuerlast. Das nachhaltige Investmentvolumen konnte 2023 um 64 Milliarden Euro gesteigert werden und beläuft sich nun auf 279 Milliarden Euro in den letzten 4 Jahren. Zusätzlich wurde angekündigt 1,6 Milliarden Euro an Kapital an die Aktionäre auszuschütten. Die Ergebnisse wurden an der Börse positiv aufgefasst und die Aktie eröffnete 1,5 Prozent höher als am Vortag.









Beim Erwerb von Zertifikaten und Hebelprodukten sollten sich Anleger mit der Funktionsweise vertraut machen sowie die Chancen und Risiken kennen. Speziell die erhöhten Risiken bei Hebelprodukten sollten Anleger kennen. Zudem soll unbedingt auch auf die Bonität und damit auf das Ausfallrisiko des Emittenten geachtet werden. Weitere wichtige und wissenswerte Informationen zu unseren Produkten erhalten Sie unter der kostenlosen Rufnummer 0800 4000 910 oder auf unserer Internetseite www.hsbc-zertifikate.de .



Quelle: HSBC