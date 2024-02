NEUBIBERG (IT-Times) - Der deutsche Chiphersteller Infineon gab heute bekannt, eine Zusammenarbeit mit dem japanischen Automobilkonzern Honda vereinbart zu haben. Die Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004) teilte am 1. Februar 2024 mit, eine strategische Kooperation mit Honda Motor Co. Ltd. einzugehen...

Den vollständigen Artikel lesen ...