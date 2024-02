Die Aktien von Intel sind am Vortag weiter abgerutscht und im Tagestief bei 42,36 Euro gelandet. In der Folge konnten sich die Titel aber wieder erholen und mit einer bullischen Tageskerze bei 43,08 Euro aus dem Handel gehen. Vorbörslich setzt sich die Aufwärtsbewegung bisher am heutigen Donnerstag weiter fort. Am Vortag hieß es im Insight: "Die Papiere setzten doch wieder zurück, konnten das Tagestief vom Montag aber bisher noch verteidigen. Möglicherweise ...

