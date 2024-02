Nicht nur an den Aktienmärkten erwartete man die Leitzinsentscheidung der Fed am gestrigen Mittwoch (31. Januar) mit Spannung. Auch im Goldsektor verfolgte man die Entscheidung und die begleitenden Kommentare und Kommuniqués der Währungshüter mit großer Aufmerksamkeit.Die großen Überraschungen (jedweder Couleur) blieben aus. Am Goldmarkt nahm man die Fed-Entscheidung daher recht stoisch zur Kenntnis. Zu größeren Verwerfungen beim Goldpreis ...

Den vollständigen Artikel lesen ...