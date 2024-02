Bernd Wünsche (Gurupress.de) - Nel Asa hat an den Börsen immens überzeugen können. Die Norweger schafften es am Mittwoch, sich an den Börsen um immerhin fast 4,5 % nach oben zu schieben. Mit etwas Glück kann die Aktie vielleicht ausgehend aus den bisherigen Begrenzungen auch die Marke von 0,50 Euro erreichen. Das wäre zumindest ein erstes Zeichen dafür, dass es auch [...]

