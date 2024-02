Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/5290/ Die Wiener Börse Party (556 Folgen lang hiess es Wiener Börse Plausch) ist ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm ... Unter dem Motto "Market & Me" berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. Inhalte Folge #579 ... - ATX fester- hohe Volumina- Gewinner aus der Private Investor Relations Österreich Group. Bawag mehr als 7 Prozent Plus- Magnus Brunner wünscht sich mehr Hirn bei der FMA; wir wünschen uns kurze Behaltefrist von Magnus Brunner- AT&S wie erwartet- EOSS holt nach Sanochemia auch BDI BioEnergy- Addiko Bank stark unterwegs- RWT mit Dividendeninfos- CA Immo gliedert aus- Spoiler Bettina Pfluger- Research zu Pierer ...

