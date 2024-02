Die Bawag Group weist vorläufigen Zahlen zufolge für das Jahr 2023 einen Nettogewinn in Höhe von 683 Mio. Euro aus (+34 Prozent). Das Ergebnis vor Risikokosten liegt bei 1.040 Mio. Euro (+22 Prozent), die Cost/Income-Quote (CIR) von 31,8 Prozent (-4,1 Punkte). Der RoTCE wird mit 25 Prozent (+6,4 Punkte). Die operativen Kernerträge stiegen im Jahr 2023 um 16 Prozent auf 1.537,4 Mio. Euro an. Der Anstieg war laut Bawag auf einen höheren Nettozinsertrag zurückzuführen, während der Provisionsüberschuss weitgehend stabil blieb. Anas Abuzaakouk, CEO zu den Zahlen: "Wir haben all unsere 2023 Ziele erreicht, und das trotz eines Umfelds, das von einer gedämpften Markt- und Verbraucherstimmung geprägt war. Wir haben das Jahr mit einer CET1-Quote von 14,7% (abzüglich der ...

