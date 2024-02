Schon seit Beginn des Jahres kennt die ASML-Aktie kein Halten mehr und die starken Quartalszahlen in der vergangenen Woche haben den Aufwärtssprint sogar noch weiter verstärkt (DER AKTIONÄR berichtete). Die Reaktion der Analysten ließ nicht lange auf sich warten. So viel Potenzial erwarten dabei die Experten.Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für ASML von 800 auf 950 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. In einem Schönwetter-Szenario bietet die Aktie des Chipindustrie-Ausrüsters ...

