Das Digital Finance Forum Liechtenstein am 30. Januar in Vaduz hat vor rund 250 Gästen die digitale Transformation in der Finanzindustrie unter die Lupe genommen. Die Tagung widmete sich dem Thema «Future Trends in der Finanzindustrie» und bot einerseits hochkarätige Referate und Talkrunden und andererseits Breakout-Sessions mit Praxisbeispielen. Auf der Bühne sprachen Liechtensteins Regierungschef Daniel Risch, Microsoft-AI-Experte Martin Moeller, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...