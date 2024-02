Kinaxis (TSX:KXS), die führende Lieferkettenmanagement-Plattform, kündigte heute an, dass das Unternehmen eine Telefonkonferenz abhalten wird, in der die Finanzergebnisse für das vierte Quartal und das am 31. Dezember 2023 zu Ende gegangene Geschäftsjahr erörtert werden sollen. Die Telefonkonferenz wird am Donnerstag, dem 29. Februar, um 8:30 Uhr US-Ostküstenzeit von John Sicard, Chief Executive Officer, und Blaine Fitzgerald, Chief Financial Officer, mit einer anschließenden einer Frage- und Antwortphase durchgeführt. Das Unternehmen wird seine Finanzergebnisse für das vierte Quartal und das Gesamtgeschäftsjahr 2023 nach Börsenschluss am Mittwoch, dem 28. Februar 2024, veröffentlichen.

EINZELHEITEN ZUR TELEFONKONFERENZ

DATUM: Donnerstag, 29. Februar 2024 UHRZEIT: 8:30 Uhr US-Ostküstenzeit KONFERENZREGISTRIERUNG: https://registrations.events/direct/Q4I914168 WEBCAST: https://events.q4inc.com/attendee/409673001 (für drei Monate verfügbar) AUFZEICHNUNG: (800)-770-2030 oder (609) 800-9909 Verfügbar bis 14. März 2024 Referenznummer: 91416

Vorabregistrierung für die Konferenz

Investoren und Teilnehmer müssen sich im Voraus für die Telefonkonferenz anmelden. Nach der Registrierung werden automatisch Anweisungen für die Teilnahme an der Telefonkonferenz per E-Mail versandt, unter anderem Einwahlinformationen und ein eindeutiger PIN-Code. Die registrierten Teilnehmer wählen sich zum Zeitpunkt der Telefonkonferenz mit den Nummern aus der Bestätigungs-E-Mail ein und werden nach Eingabe ihres individuellen PIN-Codes direkt mit der Telefonkonferenz verbunden. Es empfiehlt sich, dass Sie sich spätestens 15 Minuten vor Beginn der Veranstaltung für die Telefonkonferenz registrieren.

Über Kinaxis

Kinaxis ist global führend im Bereich Management der Lieferkette. Wir betreuen Lieferketten und die Menschen, die diese verantworten. Unserer Software vertrauen bekannte globale Marken, denn sie bietet Flexibilität und ermöglicht schnelles Reagieren, so wie es das moderne, dynamische Umfeld erfordert. Wir verbinden unsere patentierte Paralleltechnik mit einer auf den Menschen fokussierten Herangehensweise an KI. So versetzen wir Unternehmen jeglicher Größe in die Lage, ihre End-to-End-Lieferkette zu steuern, angefangen bei der mehrjährigen strategischen Planung, über die praktische Ausführung bis hin zur Auslieferung auf der letzten Meile. Mehr erfahren Sie unter kinaxis.com oder folgen Sie uns auf LinkedIn.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20240201523245/de/

Contacts:

Media Relations

Jaime Cook Kinaxis

jcook@kinaxis.com

289-552-4640

Investor Relations

Rick Wadsworth Kinaxis

rwadsworth@kinaxis.com

613-907-7613