Die neue Veranstaltungsreihe soll zukunftsorientierte Peer-to-Peer-Diskussionen und die Vernetzung von Experten für Lieferketten, Vordenkern und Vertretern der Wissenschaft fördern

Kinaxis® Inc. (TSX:KXS), ein Weltmarktführer im Bereich der End-to-End-Lieferketten-Orchestrierung, gab heute den Start der neuen Veranstaltungsreihe "Supply Chain Unplugged" bekannt, die führende Lieferkettenexperten, Vordenker, Partner und Wissenschaftler aus aller Welt zu offenen Peer-to-Peer-Gesprächen über die neuesten Innovationen, Chancen und Herausforderungen im Bereich des Lieferkettenmanagements zusammenbringen wird.

"Angesichts der exponentiell zunehmenden Komplexität und Größe von Lieferketten sind Foren für den Wissensaustausch von entscheidender Bedeutung, in denen Gleichgesinnte zusammenkommen, um bewährte Verfahren zu erörtern, mit denen man in einer sich rasant verändernden Welt den Überblick behält", so John Sicard, President und CEO von Kinaxis "Wir freuen uns, das Who's who der globalen Lieferketten-Community zusammenzubringen, von innovativen Marken, die die Grenzen des Möglichen erweitern, bis hin zu weltweit renommierten Wissenschaftlern, die Spitzenforschung betreiben. Wir sind daher fest davon überzeugt, dass die Teilnehmer wertvolle Erkenntnisse mitnehmen werden, um die Widerstandsfähigkeit ihrer Unternehmen zu stärken."

Für 2024 sind Veranstaltungen in Nordamerika, Europa und Asien geplant und jede Station der Reihe wird spannende Vorträge von Branchenexperten, Podiumsdiskussionen zu aktuellen Branchenthemen, Live-Demos/Workshops zu Spitzentechnologien und Fallstudien bieten, die zeigen, wie Fachkräfte in ihren Lieferketten konkrete Erfolge erzielen.

Die Veranstaltungsreihe wird am 23. Juli 2024 im topmodernen EY Digital Operations Hub im MxD in Chicago, Illinois, eröffnet und von EY und Microsoft gesponsert. John Sicard, President und CEO von Kinaxis, wird die Eröffnungsrede über die transformative Kraft der Orchestrierung von Lieferketten halten, gefolgt von Diskussionen über generative KI und die Zukunft der Lieferketten mit Führungskräften von EY, Microsoft, Colgate, Westlake, AGCO und Fakultätsmitgliedern des Fachbereichs für Industrial Engineering and Management Sciences der Northwestern University.

Die neue Veranstaltungsreihe "Supply Chain Unplugged" knüpft an die Einführung von Kinaxis Maestro an, der einzigen KI-gestützten Plattform zur Orchestrierung von Lieferketten. Maestro wurde auf der Kinexions, der jährlichen Flagship-Community-Konferenz des Unternehmens, vorgestellt und beinhaltet neue, moderne KI-Technologien, die Teams dabei unterstützen, die Komplexität moderner Lieferketten schneller und intelligenter in den Griff zu bekommen.

Weitere Veranstaltungsorte von "Supply Chain Unplugged" sind Tokio, Singapur, London, Rotterdam, Philadelphia, Madison, Wisconsin, Atlanta, Georgia und viele mehr.

Von der Entwicklung der ersten "In-Memory Material Requirements Planning (MRP) Engine" (einer Materialbedarfsplanungs-Engine) in den 1980er Jahren über die Einführung eines SaaS-Modells Jahre vor der Konkurrenz bis hin zur Einführung der ersten Cloud-freundlichen Planungsplattform in den 2000er Jahren: Kinaxis war in den letzten vier Jahrzehnten bei jeder wichtigen technologischen Innovation in der Lieferkettenbranche wegweisend. Kinaxis, das 2024 sein 40-jähriges Bestehen feiert, unterstützt Unternehmen, die die Agrarindustrie mit 40 der weltweit eingesetzten Traktoren beliefern, die jedes Jahr mehr als 110 Milliarden Zähne reinigen und die dafür sorgen, dass über 35 Millionen Haustiere jedes Jahr mit nahrhaften Mahlzeiten versorgt werden.

