Die starke Partnerschaft konzentriert sich auf die Steigerung der Wirkung in der Gemeinschaft und der Markenpräsenz

Kinaxis® (TSX:KXS), ein weltweit führender Anbieter von End-to-End-Lösungen für die Lieferkettenkoordination, freut sich, die Verlängerung seiner dreijährigen Partnerschaft mit den Ottawa Senators und ihrem AHL-Partnerteam, den Belleville Senators, bekannt zu geben. Diese Zusammenarbeit soll die Sichtbarkeit der Marke Kinaxis erhöhen, die Wurzeln in der Gemeinschaft vertiefen und unvergessliche Erlebnisse für Kunden, Interessenten und Mitarbeiter schaffen.

Kinaxis und die Senators, zwei renommierte Organisationen mit Sitz in Ottawa, werden erneut zusammenkommen, um lokale Talente zu würdigen, die Jugendförderung zu unterstützen und ein sinnvolles Engagement für die Gemeinschaft zu fördern. Die Partnerschaft wird die Marke Kinaxis auch auf gut sichtbaren Plattformen präsentieren, darunter auf der Eisfläche im Canadian Tire Centre, auf LED-Ringen und digitalen Anzeigetafeln bei Heim- und Auswärtsspielen, und so während der gesamten NHL-Saison für eine starke Präsenz sorgen.

"Bei Kinaxis glauben wir an die Kraft der Gemeinschaft und daran, dass es wichtig ist, dort präsent zu sein, wo es am meisten zählt", erklärte Megan Paterson, Chief Operating Officer bei Kinaxis. "Diese Partnerschaft ist mehr als nur Branding es geht darum, mit Menschen in Kontakt zu treten, lokale Projekte zu unterstützen und eine Kultur des Stolzes und der Sinnhaftigkeit für unsere Mitarbeiter, unsere Kunden und die gesamte Gemeinschaft in Ottawa zu schaffen."

Im Rahmen seines Engagements für die Gemeinschaft wird Kinaxis zwei der bedeutendsten philanthropischen Initiativen der Senators unterstützen:

Together We Ignite Hope Telethon Eine regionweite Spendenaktion zur Unterstützung von Jugendhilfswerken und Basisprogrammen in der gesamten National Capital Region. Die gesammelten Mittel werden für psychologische Betreuung, Bildungszugang, Ernährungssicherheit und Freizeitangebote für benachteiligte Jugendliche verwendet.

Ottawa Senators Gala Die wichtigste jährliche Spendenveranstaltung des Teams, bei der führende Persönlichkeiten aus Wirtschaft und Gesellschaft zusammenkommen, um Mittel für die Förderung junger Menschen durch Sport, Bildung und Wellness zu sammeln. Das Engagement von Kinaxis trägt dazu bei, die Reichweite und Wirkung dieser Programme zu vergrößern und sicherzustellen, dass mehr junge Menschen Zugang zu den Tools und der Unterstützung erhalten, die sie für eine erfolgreiche Zukunft benötigen.

Diese Initiativen stehen im Einklang mit der umfassenden Strategie von Kinaxis zur Förderung des sozialen Engagements, die langjährige Partnerschaften mit Organisationen wie Interval House of Ottawa (Unterstützung von Frauen und Kindern, die vor Gewalt fliehen), Quickstart Early Intervention for Autism und der Ellen MacArthur Foundation (Förderung der Bildung im Bereich Kreislaufwirtschaft) umfasst. Kinaxis investiert außerdem durch sein preisgekröntes Kooperationsprogramm in die nächste Generation von Talenten und wurde als einer der 100 besten Arbeitgeber Kanadas und als einer der besten Arbeitgeber für junge Menschen ausgezeichnet.

Die erneuerte Partnerschaft bringt Mitarbeiter, Kunden und Interessenten näher an das Geschehen heran und bietet ihnen exklusiven Zugang zu Senators-Spielen, Community-Skating-Events im Canadian Tire Centre und Einblicken hinter die Kulissen, die dauerhafte Verbindungen innerhalb der Gemeinschaft fördern.

"Diese Zusammenarbeit ist eine Würdigung gemeinsamer Werte Exzellenz, Innovation und Gemeinschaft", erklärte Cyril Leeder, President und CEO der Ottawa Senators. "Nach einer Playoff-Saison, die unsere Fans und unsere Gemeinschaft begeistert hat, freuen wir uns sehr, Kinaxis ein führendes Unternehmen der Technologiebranche in Ottawa in unserer Senators-Familie willkommen zu heißen, um den Schwung der letzten Saison fortzusetzen und gemeinsam etwas ganz Besonderes aufzubauen."

Während Kinaxis seine globale Präsenz weiter ausbaut, stärkt diese Partnerschaft seine Identität als zielstrebige Marke, die in der Gemeinschaft, Innovation und dem kanadischen Stolz verwurzelt ist. Für weitere Informationen über die Kinaxis besuchen Sie bitte kinaxis.com.

Über Kinaxis

Kinaxis ist ein weltweit führender Anbieter für die moderne Orchestrierung von Lieferketten, der komplexe globale Lieferketten antreibt und die Menschen, die sie verwalten, im Dienste der Menschheit unterstützt. Unsere leistungsstarke, KI-gestützte Supply-Chain-Orchestrierungsplattform Maestro kombiniert proprietäre Technologien und Techniken, die vollständige Transparenz und Agilität über die gesamte Lieferkette hinweg bieten von der mehrjährigen strategischen Planung bis zur Lieferung auf der letzten Meile. Renommierte globale Marken vertrauen auf uns, wenn es darum geht, die Agilität und Vorhersehbarkeit zu bieten, die erforderlich sind, um die Volatilität und Störungen von heute zu bewältigen. Weitere Nachrichten und Informationen finden Sie unter kinaxis.com oder folgen Sie uns auf LinkedIn.

Über die Ottawa Senators:

Die Ottawa Senators sind eines von sieben NHL-Teams mit Sitz in Kanada und kehrten 1992 nach 58 Jahren Abwesenheit in die Liga zurück. Ottawa gewann während seiner ursprünglichen Herrschaft von 1903 bis 1934 elf Stanley Cups. Die heutigen Senators haben vier Divisionstitel und 2002/03 die Presidents' Trophy gewonnen und 2007 das Stanley-Cup-Finale erreicht. Seit 1992 haben die Senators zusammen mit ihrer gemeinnützigen Stiftung, ihren Alumni, Partnern und Fans mehr als 100 Millionen Dollar für gemeinnützige Initiativen in der Region Ottawa-Gatineau gespendet. Das Team wurde im September 2023 von Michael Andlauer erworben, was eine neue Ära und Vision für das Franchise einläutete.

