Der führende Pharmahersteller wird die KI-gestützte Orchestrierung nutzen, um die Auslieferung von wichtigen Gesundheitsprodukten zu beschleunigen

Kinaxis (TSX:KXS), ein weltweit führender Anbieter von End-to-End-Orchestrierung der Lieferkette, gab heute bekannt, dass PL Developments (PLD), ein führender Hersteller und Vertreiber von rezeptfreien Arzneimitteln und Gesundheitsprodukten, die Maestro-Plattform von Kinaxis zur Deckung der wachsenden Nachfrage von Verbrauchern und großen US-Handelspartnern ausgewählt hat. Durch den Wechsel von manuellen Tools und Tabellenkalkulationen zu KI-gestützter Orchestrierung und prädiktiver Planung wird PLD in der Lage sein, die Lieferung wichtiger Gesundheitsprodukte mit größerer Agilität, Genauigkeit und Effizienz zu beschleunigen.

Als Spezialist für End-to-End-Lösungen von der Produktentwicklung bis zum Vertrieb beliefert PLD einige der größten Einzelhandelsunternehmen in den USA, darunter Walmart, Walgreens, CVS, Costco, Sam's Club und Target, mit Gesundheits- und Wellness-Produkten aus verschiedenen Kategorien, beispielsweise Schmerzmittel, Husten/Erkältung, Allergie- und Verdauungsprodukte. Angesichts der Marktexpansion und der rapide zunehmenden Nachfrage der Verbraucher nach zugänglichen und erschwinglichen Gesundheitsprodukten stand PLD vor der Herausforderung, seine Einzelhandelspartner schneller, präziser und reaktionsfähiger zu beliefern. Aufgrund der manuellen Planungstools und der isolierten Entscheidungsfindung hatte PLD mit einer begrenzten Transparenz in seinen Geschäftsabläufen zu kämpfen, was zu verzögerten Auftragsbestätigungen und hohen Lagerbeständen führte.

Um seine Position als renommierter Marktführer zu behaupten, benötigte PLD eine Lieferkettenplattform der nächsten Generation, mit der die sich wandelnden Kundenerwartungen erfüllt und gleichzeitig das Qualitätsversprechen bei jedem Schritt eingehalten werden konnte. Nach einer gründlichen Evaluierung stach Maestro durch seine unübertroffene Fähigkeit heraus, Daten zu vereinheitlichen und Erkenntnisse in Echtzeit zu liefern, sodass eine vorausschauende Planung ermöglicht wird, um die Nachfrage zu antizipieren. Dank Maestro kann PLD seine Lagerbestände optimieren, schneller auf Marktveränderungen reagieren und die Ausführung in allen Bereichen des Unternehmens mit weniger Ressourcen und größerer Transparenz in der Lieferkette skalieren.

"Die Verbraucher erwarten einen schnellen Zugang zu hochwertigen Gesundheits- und Wellness-Produkten, und unsere Handelspartner sind auf einen auf die veränderte Nachfrage angepassten Warenbestand angewiesen", so Thomas Crowe, Chief Supply Chain Officer bei PL Developments. "Mit Maestro können wir diese Nachfrage antizipieren, Szenarien simulieren, Marktveränderungen einplanen und in wenigen Minuten sichere, datengestützte Entscheidungen treffen. Das ist ein echter Game Changer, der es unserem Team ermöglicht, die Innovationen und Produkte zu liefern, auf die sich die Verbraucher jeden Tag verlassen. Und Kinaxis ist jetzt ein entscheidender Teil dieser Innovation."

"PLD ist ein Paradebeispiel für einen vorausdenkenden Hersteller, der das Tempo und die Informationen, die die Lieferketten des Gesundheitswesens heute erfordern, in die Tat umsetzt", so Mark Morgan, President of Global Commercial Operations bei Kinaxis. "Mit Maestro ersetzen sie nicht nur Tabellenkalkulationen, sondern sorgen für Transparenz in Echtzeit, eine schnelle Ausführung und eine skalierbare Entscheidungsfindung. Wir sind stolz darauf, PLD zu unterstützen, damit sie schneller und effizienter als je zuvor die bewährten Gesundheitsprodukte liefern können, auf die sich die Verbraucher verlassen."

Um mehr über Kinaxis und seine Lösungen für das Lieferkettenmanagement zu erfahren, besuchen Sie bitte Kinaxis.com.

Über Kinaxis

Kinaxis ist ein Weltmarktführer im Bereich der modernen Lieferkettenkoordination, der komplexe globale Lieferketten optimiert und die Menschen unterstützt, die diese im Dienste der Menschheit verwalten. Maestro, unsere leistungsstarke, KI-gestützte Plattform für die Lieferkettenkoordination, kombiniert proprietäre Technologien und Techniken, die vollständige Transparenz und Agilität über die gesamte Lieferkette hinweg bieten von mehrjähriger strategischer Planung bis hin zur Lieferung auf der letzten Meile. Renommierte globale Marken vertrauen im Hinblick auf die erforderliche Agilität und nötige Vorhersagbarkeit zur Bewältigung der heutigen Volatilität und Disruption auf uns. Weitere Neuigkeiten und Informationen finden Sie unter kinaxis.com oder folgen Sie uns auf LinkedIn.

Quelle: Kinaxis Inc

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20250812575628/de/

Contacts:

Ansprechpartner für Medien

Erin Boyle Kinaxis

eboyle@kinaxis.com

+1 519-574-4065



Ansprechpartner für Investoren

Rick Wadsworth Kinaxis

rwadsworth@kinaxis.com

+1 613-907-7613