Kinaxis Inc. (TSX:KXS), ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich der Lieferkettenkoordination, gab heute bekannt, dass es eine Telefonkonferenz zur Erörterung der Finanzergebnisse für das am 31. Dezember 2025 endende vierte Quartal angesetzt hat. Die Telefonkonferenz wird am Donnerstag, dem 5. März, um 8:30 Uhr Eastern Time von Razat Gaurav, Chief Executive Officer, und Blaine Fitzgerald, Chief Financial Officer, abgehalten, gefolgt von einer Frage-und-Antwort-Runde. Das Unternehmen wird seine Finanzergebnisse für das vierte Quartal und das Gesamtjahr nach Börsenschluss am Mittwoch, dem 4. März 2026, veröffentlichen.

DETAILS ZUR TELEFONKONFERENZ

DATUM: Donnerstag, 5. März 2026 UHRZEIT: 8:30 Uhr Ostküstenzeit (ET) WEBCAST: https://events.q4inc.com/attendee/567578009 (verfügbar für drei Monate)

Über Kinaxis

Kinaxis ist ein führender Anbieter im Bereich der modernen Supply-Chain-Orchestrierung, der komplexe globale Lieferketten unterstützt und die Menschen, die sie verwalten, dabei unterstützt. Unsere leistungsstarke, KI-gestützte Plattform für die Koordination von Lieferketten, Maestro, kombiniert proprietäre Technologien und Techniken, die vollständige Transparenz und Agilität über die gesamte Lieferkette hinweg bieten von der mehrjährigen strategischen Planung bis zur Lieferung auf der letzten Meile. Renommierte globale Marken vertrauen darauf, dass wir ihnen die Agilität und Vorhersehbarkeit bieten, die sie benötigen, um die Volatilität und Disruption der heutigen Zeit zu bewältigen. Weitere Nachrichten und Informationen finden Sie unter kinaxis.com oder folgen Sie uns auf LinkedIn.

