Kinaxis Inc. ("Kinaxis" oder das "Unternehmen") (TSX: KXS) hat heute bekannt gegeben, sein derzeitiges reguläres Aktienrückkaufprogramm (das normal course issuer bid, "NCIB") dahingehend zu ändern, dass die Anzahl der Stammaktien (die "Aktien"), die zurückgekauft werden können, von 1.403.042, was 5 der am 31. Oktober 2025 ausgegebenen und im Umlauf befindlichen Aktien des Unternehmens entspricht, auf etwa 2.799.843 zu erhöhen, was 10 des "Streubesitzes" des Unternehmens am 31. Oktober 2025 entspricht und die nach den Regeln der Toronto Stock Exchange ("TSX") maximal zulässige Anzahl darstellt. Das Unternehmen hat im Rahmen seines aktuellen NCIB bereits 54 Millionen US-Dollar investiert. Ausgehend vom durchschnittlichen Preis, der bisher für die Aktien im Rahmen des aktuellen NCIB gezahlt wurde, würde der Rückkauf von 10 der Aktien eine zusätzliche Investition von etwa 284 Millionen US-Dollar bedeuten.

"Es herrscht ein großes Missverständnis hinsichtlich der Chancen und Risiken, die generative und agentenbasierte KI für missionskritische Unternehmenssoftware wie unsere mit sich bringt, die hochkomplexe Probleme löst und weitreichende Entscheidungen ermöglicht. Dies kann dazu führen, dass die öffentlichen Märkte den tatsächlichen Wert von Kinaxis nicht immer vollständig widerspiegeln. Wir sind der Ansicht, dass es für unsere Aktionäre von Vorteil sein wird, wenn wir unsere Möglichkeiten zum Rückkauf von Aktien im Rahmen der NCIB-Struktur oder anderer Strukturen, die Kinaxis möglicherweise zur Verfügung stehen, maximieren", so Razat Gaurav, Chief Executive Officer von Kinaxis. "Unser wesentlicher Wettbewerbsvorteil basiert auf jahrzehntelangem fundiertem Fachwissen, und unsere Maestro-Plattform bietet die detaillierteste und ganzheitlichste Übersicht über die Funktionsweise der zugrunde liegenden Lieferketten. Die mit Maestro erstellten Prognosen, die gewonnenen Erkenntnisse und die daraus abgeleiteten Entscheidungen werden durch die Kombination von fortschrittlichem maschinellem Lernen, Optimierung und Heuristik ermöglicht. Diese Funktionen sind für die Planung und Entscheidungsfindung im Bereich Lieferketten von grundlegender Bedeutung und werden durch GenAI, modulare, agentenbasierte KI und die neuesten semantischen Architekturen und Datenarchitekturen nicht ersetzt, sondern verbessert, um die nächste Generation der Lieferkettenkoordination Wirklichkeit werden zu lassen. Wir freuen uns auf die sich daraus ergebenden Möglichkeiten."

Kinaxis hat im Rahmen des NCIB bis zum 3. Februar 2026 insgesamt 447.738 Aktien (zu einem Durchschnittspreis von 167,50 CAD pro Aktie) zum Zwecke der Einziehung zurückgekauft. Das NCIB wurde am 12. November 2025 gestartet und endet am 11. November 2026 oder früher, wenn Kinaxis seine Käufe abgeschlossen hat oder eine Beendigung des Programms ankündigt.

Auch wenn das Unternehmen derzeit plant, den Umfang des NCIB zu erhöhen, kann das Unternehmen davon absehen und ist nicht verpflichtet, Rückkäufe zu tätigen. Das Unternehmen kann die Rückkäufe zudem jederzeit aussetzen. Die Änderung des NCIB soll nach Ablauf der derzeitigen regulären Sperrfrist erfolgen und hängt von den Marktbedingungen sowie dem Erhalt aller erforderlichen Genehmigungen, einschließlich der Genehmigung der TSX, ab.

Über Kinaxis

Kinaxis ist ein weltweit führender Anbieter im Bereich der modernen Supply-Chain-Orchestrierung, der komplexe globale Lieferketten optimiert und die Menschen, die sie verwalten, dabei unterstützt. Unsere leistungsstarke, KI-gestützte Plattform für die Lieferkettenkoordination Maestro kombiniert proprietäre Technologien und Techniken, die vollständige Transparenz und Agilität über die gesamte Lieferkette hinweg bieten von der mehrjährigen strategischen Planung bis zur Lieferung auf der letzten Meile. Renommierte globale Marken vertrauen im Hinblick auf die erforderliche Agilität und nötige Vorhersagbarkeit zur Bewältigung der heutigen Volatilität und Disruption auf uns. Weitere Nachrichten und Informationen finden Sie unter kinaxis.com oder folgen Sie uns auf LinkedIn.

Vorsichtshinweis und zukunftsgerichtete Informationen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Infos im Sinne der kanadischen Wertpapiergesetze. Zukunftsgerichtete Informationen beziehen sich auf zukünftige Ereignisse oder die erwartete Leistung von Kinaxis und spiegeln die Erwartungen oder Überzeugungen des Managements hinsichtlich dieser zukünftigen Ereignisse wider. In bestimmten Fällen lassen sich Aussagen, die zukunftsgerichtete Informationen enthalten, anhand von Wörtern wie "plant", "erwartet", "wird erwartet", "budgetiert", "eingeplant", "schätzt", "prognostiziert", "beabsichtigt", "geht davon aus", "glaubt" oder Variationen derartiger Wörter und Ausdrücke sowie Aussagen, dass bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Resultate eintreten "können" oder "könnten", "würden", "dürften" oder "werden", oder die Verneinung dieser Wörter oder vergleichbare Begriffe erkennen. Die zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung beinhalten Aussagen hinsichtlich der vorgeschlagenen Änderung des NCIB, der potenziellen zukünftigen Rückkäufe von Aktien durch Kinaxis gemäß dem NCIB und der Vorteile des NCIB. Zukunftsgerichtete Informationen sind naturgemäß mit bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren verbunden, die dazu führen können, dass die tatsächliche Leistung von Kinaxis wesentlich von der in diesen zukunftsgerichteten Informationen ausdrücklich oder implizit zum Ausdruck gebrachten erwarteten Leistung abweicht.

Zukunftsgerichtete Informationen unterliegen einer Vielzahl von Risiken und Ungewissheiten, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ereignisse oder Ergebnisse von den in den zukunftsgerichteten Informationen widergespiegelten abweichen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Risiken, die unter der Überschrift "Risikofaktoren" im jährlichen Informationsformular des Unternehmens vom 26. Februar 2025 für das am 31. Dezember 2024 zu Ende gegangene Geschäftsjahr beschrieben sind, sowie andere Risiken, die in den Einreichungen des Unternehmens bei den kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden identifiziert wurden. Diese Einreichungen sind auf SEDAR+ unter https://www.sedarplus.ca verfügbar.

Diese Auflistung von Faktoren, die zukunftsgerichtete Informationen des Unternehmens beeinflussen können, ist nicht erschöpfend. Zu den zukunftsgerichteten Informationen gehören auch Aussagen über die Zukunft, und diese sind naturgemäß unsicher. Die tatsächlichen Ergebnisse des Unternehmens oder andere künftige Ereignisse oder Bedingungen können aufgrund einer Vielzahl von Risiken, Unwägbarkeiten und anderen Faktoren maßgeblich von den Darstellungen der zukunftsgerichteten Informationen abweichen. Die Aussagen des Unternehmens, die zukunftsgerichtete Informationen enthalten, basieren auf Überzeugungen, Erwartungen und Meinungen der Geschäftsführung zum Zeitpunkt der Äußerung dieser Aussagen. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren, falls sich die Umstände oder die Überzeugungen, Erwartungen oder Meinungen der Geschäftsleitung ändern sollten, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist. Aus den oben genannten Gründen sollten sich Leser nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

