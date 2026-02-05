Diese modularen KI-Agenten bilden die tatsächliche Funktionsweise von Lieferketten ab

Kinaxis Inc. (TSX: KXS), der Marktführer im Bereich Supply-Chain-Orchestrierung, kündigte heute Maestro Agent Studio an. Nach der Einführung vorkonfigurierter Maestro Agents können Kunden damit nun auch von der nächsten Phase der KI-Agenten-Strategie des Unternehmens profitieren. Maestro Agent Studio bietet Supply-Chain-Teams eine No-Code-Möglichkeit zur Erstellung von KI-Agenten, die auf ihrem realen Betriebskontext basieren und dieselben Daten, Workflows und Tools verwenden, auf die Planer bereits vertrauen, sodass die Agenten echte Ergebnisse erzielen.

Maestro Agent Studio ist in die Kinaxis Maestro-Plattform integriert und bietet Supply-Chain-Teams und -Führungskräften die Möglichkeit, ihre Expertise bei alltäglichen und wichtigen Supply-Chain-Entscheidungen einzusetzen, ohne dabei auf manuelle, repetitive Aufgaben oder die Entwicklung benutzerdefinierter Codes angewiesen zu sein. Maestro Agent Studio wurde für die Verwendung mit führenden großen Sprachmodellen wie GPT von OpenAI und Google Gemini entwickelt, das Verhalten der Agenten basiert jedoch weiterhin auf den bewährten Daten, Informationen und Governance-Prozessen von Maestro.

Die Realität, der Supply-Chain-Führungskräfte gegenübersehen

Supply-Chain-Teams treffen Entscheidungen in Umgebungen, in denen nicht jede Maßnahme vorab definiert werden kann. Einige Maßnahmen lassen sich am besten durch einfache, regelbasierte Automatisierung handhaben, während andere unter Berücksichtigung sich ändernder Bedingungen mit Bedacht und nach bestem Ermessen angepasst werden müssen ohne dabei die Ausrichtung auf die Unternehmensziele aus den Augen zu verlieren.

Auch wenn KI mittlerweile auf breiter Basis zum Einsatz kommt, zeigen Untersuchungen, dass derzeit nur etwa jedes fünfte Unternehmen KI zur Unterstützung der Entscheidungsfindung in Echtzeit nutzen kann. Maestro Agent Studio hilft, diese Lücke zu schließen, indem es die bestehenden Funktionen von Kinaxis zur Entscheidungsautomatisierung durch intelligente Agenten ergänzt, die unter verschiedenen Bedingungen Schlussfolgerungen ziehen und automatisierte Workflows nutzen können, um Maßnahmen zu ergreifen. Die Kombination aus Automatisierung und Agenten schafft eine solide Grundlage für autonomere Lieferkettenprozesse und ermöglicht schnellere und bessere Entscheidungen, ohne dabei die Zuverlässigkeit zu gefährden.

"KI bietet auf dem Gebiet der Lieferketten einen echten Mehrwert, wenn Menschen die Entscheidungsfindung gestalten und diese an veränderte Bedingungen anpassen können", so Andrew Bell, Chief Product Officer bei Kinaxis. "Mit Maestro Agent Studio ermöglichen wir es unseren Kunden, ihre eigenen Agenten zu erstellen, damit KI an die Funktionsweise ihrer Lieferkette angepasst werden kann. Da diese Agenten auf derselben Plattform, denselben Daten und derselben Intelligenz basieren, die die Teams bereits täglich nutzen, besteht für die Kunden keine Notwendigkeit, ihre Daten vor der Verwendung von KI zu überarbeiten oder vorzubereiten, und sie können Entscheidungen bei sich ändernden Bedingungen mit Zuversicht anpassen."

Einsatz im Rahmen einer simultanen Orchestrierung

Mit Maestro Agent Studio erstellte Agenten agieren innerhalb der simultanen Lieferkettenumgebung von Maestro und unterstützen Teams dabei, Trade-offs zu bewerten und Entscheidungen und Maßnahmen zu koordinieren, wenn sich die Geschäftsbedingungen ändern. Sie können:

Prioritäten, Einschränkungen und Trade-offs bewerten, um Entscheidungen aufeinander abzustimmen

Maßnahmen auf Basis der aktuellen Betriebsbedingungen empfehlen und koordinieren, um die Reaktion und Ausführung zu beschleunigen

Eine transparente Argumentation und Kontrollmechanismen mit menschlicher Aufsicht anwenden, um Vertrauen und Kontrolle aufrechtzuerhalten

Unternehmen können beispielsweise Agenten konfigurieren, die die Prognosequalität und Nachfragesignale über Geschäftsbereiche hinweg analysieren, um Möglichkeiten für zusätzliche Aufträge zu identifizieren und verbesserte Prognoseansätze zu empfehlen. Ein anderer Agent hingegen kann eingesetzt werden, um Verzögerungen in der Nachfrage zu analysieren, damit Planer besser verstehen, wie sich diese Verzögerungen auf Produktion und Vertrieb auswirken, und Strategien zur Risikominderung festlegen können.

"Wenn Agenten zu ausgereifter Unternehmenssoftware hinzugefügt werden, können die Möglichkeiten dieser Systeme erheblich erweitert werden", so Robert Kugel, Executive Director bei ISG Research. "Dies ist besonders bei operativen Anwendungsfällen von Vorteil, die eine Koordination zwischen Personen, Prozessen und komplexen Daten erfordern. In Lieferketten, in denen Unternehmen Planung, Ausführung und tägliche Entscheidungen in Einklang bringen müssen, können agentenbasierte Ansätze dazu beitragen, dass Teams konsistenter und selbstbewusster handeln."

Ein Blick in die Zukunft: Erweiterung der agentenbasierten Orchestrierung

Aufbauend auf der umfangreichen Bibliothek der bereits in Maestro verfügbaren agentenbasierten Tools erweitert Maestro Agent Studio das Spektrum dessen, was Kunden über plattformnative Agenten erstellen und betreiben können. Im späteren Verlauf des Jahres 2026 plant Kinaxis, diese Funktionen durch Innovationen zur Vertiefung der agentenbasierten Orchestrierung entlang der gesamten Lieferkette weiter auszubauen, darunter:

Orchestrator-Agenten, die mehrere Agenten über simultane Lieferketten-Workflows hinweg koordinieren und sequenzieren

Sichere Verbindungen zwischen Maestro Agents und externen Agenten und Systemen, wobei der gemeinsame Kontext, die Governance und die menschliche Aufsicht erhalten bleiben

Erweiterter geteilter Datenkontext und erweiterte Semantik, damit Agenten über größere Datensätze und Analyseumgebungen hinweg konsistent Schlussfolgerungen ziehen können, während die Plattform weiter skaliert wird

Zusammengenommen verdeutlichen diese Funktionen die langfristige Vision von Kinaxis für agentenbasierte KI, die über einzelne Agenten hinausgeht und koordinierte, interoperable Systeme bereitstellt, mit denen schneller und sicherer reagiert werden kann, ohne dabei Kontrollmöglichkeiten einzubüßen oder Vertrauen zu verlieren.

Weitere Informationen darüber, wie Maestro Agent Studio Ihre Lieferkette beschleunigen kann, erhalten Sie unter www.kinaxis.com/en/maestro-agent-studio.

Über Kinaxis

Kinaxis ist ein führender Anbieter im Bereich der modernen Supply-Chain-Orchestrierung, der komplexe globale Lieferketten optimiert und die Menschen, die sie verwalten, dabei unterstützt. Unsere leistungsstarke, KI-gestützte Plattform für die Lieferkettenkoordination Maestro kombiniert proprietäre Technologien und Techniken, die vollständige Transparenz und Agilität über die gesamte Lieferkette hinweg bieten von der mehrjährigen strategischen Planung bis zur Lieferung auf der letzten Meile. Renommierte globale Marken vertrauen im Hinblick auf die erforderliche Agilität und nötige Vorhersagbarkeit zur Bewältigung der heutigen Volatilität und Disruption auf uns. Weitere Nachrichten und Informationen finden Sie unter kinaxis.com oder folgen Sie uns auf LinkedIn.

