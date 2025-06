Führendes globales Chemieunternehmen optimiert Lieferkettenabläufe durch verbesserte Transparenz, Zusammenarbeit und Geschwindigkeit

Kinaxis® (TSX:KXS), ein weltweit führender Anbieter von End-to-End-Lösungen für die Lieferkettenkoordination, gab heute bekannt, dass die Tosoh Corporation, ein bedeutendes Unternehmen der globalen Chemieindustrie, sich für Kinaxis entschieden hat, um seine Abläufe zu optimieren und das weitere Wachstum des Unternehmens zu unterstützen. In einer Branche, die für häufige Störungen bekannt ist, benötigte Tosoh eine robuste und agile Lösung, um schneller auf Marktveränderungen reagieren und die Betriebskontinuität in einem stark regulierten und sich schnell entwickelnden Sektor aufrechterhalten zu können.

Als einer der größten Chloralkalihersteller in Asien liefert Tosoh eine breite Palette an Grund- und organischen Chemikalien. Von petrochemischen Betrieben, die Ethylen, Polymere und Polyethylen liefern, bis hin zum Geschäft mit fortschrittlichen Materialien für die globale Halbleiter-, Display- und Solarindustrie selbst geringfügige Störungen können negative Auswirkungen auf die gesamte Lieferkette haben.

Tosoh entschied sich für die Kinaxis Maestro-Plattform aufgrund ihrer einzigartigen Fähigkeit, eine durchgängige Koordination zu gewährleisten, die die Abstimmung zwischen Vertrieb und Betrieb verbessert, den Lagerbestand optimiert und das Gleichgewicht zwischen Angebot und Nachfrage verbessert, während gleichzeitig die Volatilität der Branche bewältigt wird. Da Tosoh in der Vergangenheit auf manuelle Prozesse auf Basis von Tabellenkalkulationen angewiesen war, stand das Unternehmen vor erheblichen Herausforderungen, um Transparenz in seinen globalen Abläufen zu erreichen. Mit Maestro erhalten sie nun eine leistungsstarke, einheitliche Plattform, die fragmentierte Arbeitsabläufe durch intelligente Automatisierung ersetzt und schnellere, ausgefeiltere und datengestützte Entscheidungen ermöglicht.

"Wir freuen uns sehr über die Zusammenarbeit mit Kinaxis zur Verbesserung und Umgestaltung unserer Lieferkettenabläufe", erklärte Mitsuhiro Nishimura, Vice President bei Tosoh Corporation. "Herkömmliche Enterprise-Resource-Planning-Systeme können mit der Komplexität und Geschwindigkeit der heutigen chemischen Industrie nicht Schritt halten. Maestro ermöglicht es uns, die Herausforderungen der Branche mit größerer Flexibilität zu meistern und gleichzeitig das Wachstum und die Leistung unseres Unternehmens zu steigern."

"Kinaxis freut sich, gemeinsam mit Tosoh Corporation, die ihre Lieferkettenprozesse umgestaltet und ihre Marktresilienz stärkt, unsere Präsenz im globalen Chemiesektor auszubauen", erklärte Masa Kogure, Präsident von Kinaxis in Japan. "Maestro wird die Effizienz, Flexibilität und das Wachstum in allen globalen Geschäftsbereichen steigern, indem es die erforderliche Transparenz und Geschwindigkeit bereitstellt, um Störungen, die in der komplexen chemischen Industrie häufig auftreten, zu planen und zu vermeiden."

Weitere Informationen zu Kinaxis und seinen Lösungen für die Lieferkettenkoordination finden Sie unter Kinaxis.com

Über Kinaxis

Kinaxis ist ein Weltmarktführer im Bereich der Orchestrierung moderner Lieferketten, der komplexe globale Lieferketten vorantreibt und die Menschen, die sie verwalten, im Dienste der Menschheit unterstützt. Unsere leistungsstarke, KI-gestützte Plattform zur Orchestrierung von Lieferketten, Maestro, kombiniert proprietäre Technologien und Techniken, die für vollständige Transparenz und Agilität in der gesamten Lieferkette sorgen von der über mehrere Jahre angelegten strategischen Planung bis hin zur Lieferung auf der letzten Meile. Wir genießen das Vertrauen renommierter globaler Marken, wenn es darum geht, die Agilität und Vorhersehbarkeit zu bieten, die erforderlich sind, um die Volatilität und Disruption von heute zu bewältigen. Weitere Nachrichten und Informationen finden Sie unter kinaxis.com oder folgen Sie uns auf LinkedIn.

Quelle: Kinaxis Inc.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20250624814159/de/

