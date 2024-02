Bernd Wünsche (Gurupress.de) - Die Aktie von CureVac hat am Donnerstag einen Abschlag von in etwa -0,8 % hinnehmen müssen. Bis in den frühen Abend war nicht klar, was die Aktie kurzfristig an diesem Markt noch belasten oder auch befördern kann. Der Titel hat an vier von fünf der jüngsten Handelstage einen Verlust gemacht. Der Kurs ist nun bis auf [...]

Den vollständigen Artikel lesen ...