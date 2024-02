Kurz nach Börsenschluss kam E.on noch mit positiven News. Der Energieversorger hat 2023 die eigene Gewinnprognose sowie die Markterwartungen deutlich übertroffen. Die Aktie setzt ihre Kletterpartie fort.Im Segment Energienetze habe das Ergebnis im vierten Quartal vor allem durch operative Effekte in nahezu allen Ländern oberhalb der Erwartungen gelegen, teilte der Dax-Konzern am Donnerstag nach Börsenschluss überraschend mit. Zudem hätten sich in der Prognose berücksichtige negative Effekte aus ...

