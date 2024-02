Vancouver, B.C., 1. Februar 2024 / IRW-Press / PORTOFINO RESOURCES INC. (TSX-V: POR) (OTCQB: PFFOF) (FWB: POTA) ("Portofino" oder das "Unternehmen") gibt bekannt, dass es eine Änderungsvereinbarung mit EMX Royalty Corp., dem Eigentümer der dem Goldprojekt South of Otter in Red Lake, Ontario, zugrunde liegenden Konzession, abgeschlossen hat. Die Vereinbarung ermöglicht es dem Unternehmen, sein Recht auf den Erwerb einer Beteiligung von 100 % an dem Projekt durch die Leistung der letzten Barzahlung in Höhe von 25.000 $ auf der Basis von 50 % in Aktien (bis zum 5. Februar) und von 50 % in bar (bis zum 28. Februar) auszuüben.

Anhand des volumengewichteten Durchschnittskurses der Aktien von Portofino an den 30 vorhergehenden Tagen sind 176.056 Aktien im Wert von 0,071 $ pro Aktie auszugeben. Nach dieser letzten Zahlung ist das Unternehmen vorbehaltlich einer NSR von 1,5 % Eigentümer einer Beteiligung von 100 % an den Konzessionen von South of Otter.

Hintergrundinformationen

Im November 2019 schloss Portofino eine Optionsvereinbarung ab, die dem Unternehmen das Recht auf den Erwerb einer Beteiligung von 100 % an dem Projekt durch die Leistung von Barzahlungen in Höhe von insgesamt 70.000 $ und die Ausgabe von 500.000 Aktien über vier Jahre einräumte. Mit Ausnahme der letzten Zahlung von 25.000 $ wurden sämtliche Zahlungen bereits geleistet.

Das Projekt South of Otter befindet sich ca. 40 Kilometer südöstlich der Stadt Red Lake, Ontario, und nur 8 Kilometer vom Projekt Great Bear Resources entfernt, welches für einen Betrag von 1,8 Milliarden $ von Kinross Gold erworben wurde. Das Konzessionsgebiet umfasst ausgezeichnete Ziele, sowohl für eine Goldmineralisierung des Typs Red Lake als auch für die goldhaltigen Industriemetall-Prospektionsgebiete. Zu den bisher von Portofino durchgeführten Arbeiten zählen Kartierung, geochemische Bodenprobenahmen, Schürfgrabenbeprobungen und geophysikalische Untersuchungen aus der Luft. Außerdem wurden bereits Bohrziele identifiziert.

Die geänderten Bestimmungen und die Aktienausgabe unterliegen der Genehmigung der TSX Venture Exchange.

Qualifizierter Sachverständiger

Der technische Inhalt dieser Pressemeldung wurde von Mike Kilbourne, P.Geo., geprüft und genehmigt, der ein qualifizierter Sachverständiger ("QP") im Sinne der Vorschrift National Instrument 43-101, Standards of Disclosure for Mineral Projects, ist.

Über Portofino Resources Inc.

Portofino ist ein in Vancouver (Kanada) ansässiges Unternehmen, das sich auf die Exploration und die Erschließung von Mineralressourcenprojekten auf dem amerikanischen Kontinent spezialisiert hat. Portofino hat eine Vereinbarung mit Lithium Chile Inc. zur Erkundung und Erschließung des Lithiumprojekts Arizaro in Salta, Argentinien, abgeschlossen und hält zusätzlich weiterhin eine Beteiligung von 100 % an dem (bohrbereiten) Lithiumprojekt Yergo in Catamarca. Die beiden Projekte befinden sich im Herzen des weltweit bekannten argentinischen Lithiumdreiecks und in unmittelbare Nähe zu mehreren erstklassigen Lithiumprojekten.

Das Unternehmen hat auch das Recht, eine 100-%-Beteiligung an drei Pegmatit-Lithiumprojekten und fünf Goldprojekten im Nordwesten von Ontario zu erwerben.

Für das Board

"David G. Tafel"

Chief Executive Officer

Nähere Informationen erhalten Sie über:

David Tafel

CEO, Direktor

604-683-1991

Suite 520 - 470 Granville Street

Vancouver, BC, KANADA V6C 1V5

Telefon: 604-683-1991

Fax: 604-683-8544

http://www.portofinoresources.com

mailto:info@portofinoresources.com

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als "Regulation Services Provider" bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Diese Pressemitteilung enthält "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze. Alle hierin enthaltenen Aussagen, die nicht eindeutig historischer Natur sind, können zukunftsgerichtete Aussagen darstellen. Im Allgemeinen können solche zukunftsgerichteten Informationen oder zukunftsgerichteten Aussagen durch die Verwendung von zukunftsgerichteten Begriffen wie "plant", "erwartet" oder "erwartet nicht", "wird erwartet", "Budget", "vorgesehen", "schätzt", "prognostiziert", "beabsichtigt", "antizipiert" oder "antizipiert nicht" oder "glaubt" bzw. Abwandlungen solcher Wörter und Phrasen identifiziert werden oder können Aussagen enthalten, wonach bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse ergriffen werden, fortgesetzt werden, eintreten oder erreicht werden "können", "könnten", "würden", "dürften" oder "werden". Die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen und zukunftsgerichteten Aussagen beinhalten, sind aber nicht beschränkt auf Aussagen über: die zukünftigen Geschäftspläne des Unternehmens. Die zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemeldung basieren auf bestimmten Annahmen und erwarteten zukünftigen Ereignissen, nämlich: dem Wachstum und der Entwicklung des Unternehmens wie derzeit erwartet. Diese Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften wesentlich von denen abweichen, die in diesen Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass die vorstehende Liste nicht erschöpfend ist. Die Leser werden ferner davor gewarnt, sich vorbehaltlos auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen, da nicht gewährleistet werden kann, dass die Pläne, Absichten oder Erwartungen, auf denen sie beruhen, tatsächlich eintreten werden. Solche Informationen können sich, auch wenn sie vom Management zum Zeitpunkt ihrer Erstellung als angemessen erachtet wurden, als falsch erweisen, und die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich von den erwarteten abweichen. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen werden ausdrücklich durch diesen vorsorglichen Hinweis eingeschränkt und spiegeln die Erwartungen des Unternehmens zum Zeitpunkt dieser Pressemeldung wider und können sich danach noch ändern. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, Schätzungen oder Meinungen, zukünftiger Ereignisse oder Ergebnisse oder aus anderen Gründen, oder um wesentliche Unterschiede zwischen späteren tatsächlichen Ereignissen und solchen zukunftsgerichteten Informationen zu erklären, es sei denn, dies ist durch geltendes Recht vorgeschrieben.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=73474Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=73474&tr=1



