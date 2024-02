Die New Zealand Apples & Pears Inc. (NZAPI) prognostiziert, dass die landesweiten Produktionsmengen in diesem Jahr im Vergleich zu der Gesamternte 2022 um 12 % steigen werden, was eine Erholung gegenüber 2023 darstellt, das durch den Zyklon Gabrielle erhebliche Schäden erlitten hat. Laut Fuitnet wurde das Exportvolumen auf 21,2 Millionen Kartons (entspricht 18-kg-Schalen), ...

Den vollständigen Artikel lesen ...