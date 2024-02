Laut einer Pressemitteilung erreichte der Hafenkomplex Tanger Med in der nördlichen Region Tanger in dem Jahr 2023 mit dem Umschlag von 8,6 Millionen Containern 95 % seiner Kapazität. Das sind 13,4 % mehr als in dem Jahr 2022, ein Ziel, das für 2027 erwartet worden war. Dieser Anstieg ist auf die gute Leistung seiner Terminals und die erreichte Produktivität...

