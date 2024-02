News von Trading-Treff.de Der DAX kann zum Wochenabschluss die 17000 erneut anlaufen. Meta und Amazon Aktien springen an. Neue Tradingideen zum Freitag 02.02.2024 findest Du hier. Ein letzter Anlauf im DAX auf die 17000? Der große Widerstand im DAX ist die 17.000 und damit der Bereich des Allzeithochs. Wir hatten diesen Punkt am 14. Dezember definiert und seitdem nicht mehr erreicht. In der Vorbörse am Dienstag sah es tatsächlich nach einem neuen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...