Castel san Pietro - Das Tessiner Orthopädieunternehmen Medacta hat auch 2023 kräftig zugelegt. Dabei trugen alle Regionen und Sparten zu dem Plus bei. Einen Ausblick auf das Ergebnis oder die weitere Entwicklung hat das Unternehmen nicht gegeben. Die Verkäufe kletterten um knapp 17 Prozent auf 510,8 Millionen Euro, wie Medacta am Freitag mitteilte. Zu konstanten Wechselkursen wäre das Plus mit 19,5 Prozent noch etwas stärker ausgefallen. Damit wurden ...

