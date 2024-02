Das Unternehmen gab heute in Dublin bekannt, dass der Auslastungsfaktor im Januar im Vergleich zum Vorjahresmonat um zwei Prozentpunkte auf 89 % gesunken ist. Insgesamt erhöhte sich die Anzahl der Passagiere auf Flugreisen um 3 % auf 12,2 Mio.. Aufgrund des Konflikts in Israel und Gaza wurden mehr als 950 Flüge abgesagt. RYANAIR hatte zu Anfang des Jahres gewarnt, dass die Sitzplatzauslastung zwischenzeitlich sinken könnte, da einige große Reisevermittler wie Booking.com Anfang Dezember RYANAIR-Flüge aus dem Programm genommen hatten. Beschwerden von Verbraucherorganisationen und ein Urteil des irischen Gerichts zur Entfernung von Flugdaten von der RYANAIR-Website waren der Grund. RYANAIR setzt sich dafür ein, die Sitzplätze künftig über das eigene Ticketportal zu verkaufen, was jedoch einige Zeit in Anspruch nimmt und zuerst auch Verluste bei den Ticketpreisen verzeichnen muss. Die Aktie kennt heute dennoch nur einen Weg - den nach oben!



Catharina Nitsch aus Ihrer Bernecker Redaktion / www.bernecker.info



