Stuttgart (www.anleihencheck.de) - Die EQT-Investorengruppe emittiert eine Anleihe (ISIN US26884LAR06/ WKN A3LTRB) mit einer Laufzeit bis zum 01.02.2034, so die Börse Stuttgart.Das Emissionsvolumen betrage 750 Millionen Dollar. Anleger würden einen halbjährlichen Kupon in Höhe von 5,75% erhalten, erstmalig am 01.08.2024. Diese Anleihe sei ab einem Mindestbetrag von 2.000 Nominalen handelbar. Die kleinste handelbare Einheit betrage 1.000 Nominale. Die Rating-Agentur Moody's vergebe ein Baa3 Rating. (Bonds Weekly Ausgabe vom 01.02.2024) (02.02.2024/alc/n/a) ...

