Börsenradio Live-Blick 2/2: Früh-DAX +100 Punkte; Zalando gesucht, E.On stark, BMW challenged Allianz, befreite Do&CoHören: https://open.spotify.com/episode/6FEOt6TpLqlHCuDJsu1DUP Christian Drastil mit dem Live-Blick aus dem Studio des Börsenradio-Partners audio-cd.at in Wien wieder intraday mit Kurslisten, Statistiken und News aus Frankurt und Wien. Es ist Freitag, der 2. Februar 2024 und so sieht es im Frühgeschäft aus. - DAX stärker und All-time-High in Reichweite, ATX unverändert- Vorgaben: Glorreiche Sieben noch glorreicher- Zalando im Frühgeschäft gesucht- BMW challenged die Allianz- gute Zahlen von E.On und Mercedes- Rückblick adidas-Day- befreite Do&Co auf dem Weg zu neuen Hochs- 1 kg Gold kostet gerade 60.777 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...