Bern - SPIE Schweiz, eine Tochtergesellschaft der SPIE-Gruppe, dem unabhängigen europäischen Anbieter für multitechnische Dienstleistungen im Energie- und Kommunikationsbereich, gibt die Ernennung von Frédéric Noyer zum Head of Governance bekannt. Mit seinem umfassenden Hintergrund in den Bereichen Informationssicherheit und -technologie bringt Frédéric Noyer eine Fülle von Fachkenntnissen in die SPIE ICS AG ein, ein führendes Unternehmen für digitale ...

Den vollständigen Artikel lesen ...