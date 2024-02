_Die vorläufigen Geschäftszahlen für das Jahr 2023 kommen bei Anlegern gut an. Die Aktie der Deutschen Bank (WKN: 514000) springt am Donnerstag um +4,5% hoch und steht tags darauf mit einem leichten Kursgewinn bei 12,50 €. Die Marktteilnehmer honorierten insbesondere die strenge Kostendisziplin, die fortgesetzt werden soll. Ist die Aktie fair bewertet? Deutsche Bank vorgestellt Die Deutsche Bank ist die größte Bank in Deutschland und gehört zu den ...

Den vollständigen Artikel lesen ...