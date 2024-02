EQS-Ad-hoc: Lübke Kelber AG / Schlagwort(e): Prognoseänderung/Prognose

Lübke Kelber AG: Erste Zahlen für 2023 und Ausblick 2024



02.02.2024 / 11:38 CET/CEST

Lübke Kelber AG: Erste Zahlen für 2023 und Ausblick 2024



Frankfurt a. M., 2. Februar 2022 -Die Lübke Kelber AG (ISIN: DE000A35JR33 - Primärmarkt Börse Düsseldorf) gibt erste Zahlen für das Geschäftsjahr 2023 und einen Ausblick auf das Geschäftsjahr 2024 bekannt. Die Zahlen sind durch die Einbringung der Dr. Lübke & Kelber GmbH in die Lübke Kelber AG im 4. Quartal 2023 geprägt. Das Eigenkapital der seit Dezember 2023 unter diesem Namen firmierenden Lübke Kelber AG erhöht sich durch die Aktivierung der Beteiligung an der Dr. Lübke & Kelber GmbH deutlich um ca. 19 Mio. Euro. Die operative Tochtergesellschaft erwartet auf Basis der bis dato vorliegenden Zahlen - entgegen der bisherigen Erwartung eines EBIT auf dem Vorjahresniveau von rund 1,0 Mio. Euro - einen Verlust für das Jahr 2023. Gründe sind vor allem Wertberichtigungen auf Forderungen, höhere Kosten durch den antizyklischen Personalaufbau sowie die Verschiebung bereits für 2023 erwarteter Projektabschlüsse in das Jahr 2024. Auf Ebene der AG fallen zudem außerordentliche Aufwendungen im Zusammenhang mit der Sachkapitalerhöhung und laufenden Rechtsverfolgungskosten an.



Für das Geschäftsjahr 2024 geht der Vorstand dagegen auf Basis der getätigten Investitionen in Personal und Standorte der Gruppe von einem positiven EBIT für die GmbH und die Lübke Kelber AG aus. Die Veröffentlichung des Jahresabschlusses der Lübke Kelber AG ist für Mai 2024 geplant.







Kontakt Lübke Kelber AG

Christoph Charpentier

+49 69 99991400

christoph.charpentier@luebke-kelber.de





Kontakt Investor Relations / Finanzmedien:

IR.on AG

Frederic Hilke

0221-914097-0

Luebke-Kelber@ir-on.com









