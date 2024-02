Stuttgart (www.anleihencheck.de) - BMW US Capital LLC begibt eine Anleihe (ISIN DE000A3LT423/ WKN A3LT42) mit einem Volumen im Umfang von 1 Milliarde Euro, so die Börse Stuttgart.Das Fälligkeitsdatum für diese Anleihe sei der 02.02.2034. Während der Laufzeit werde ein Kupon von 3,375% gezahlt. Die Zinszahlung erfolge jährlich, erstmalig am 02.02.2025. Gehandelt werden könne ab einem Mindestbetrag von privatanlegerfreundlichen 100 Nominalen in kleinsten handelbaren Einheiten von ebenfalls 100 Nominalen. (Bonds Weekly Ausgabe vom 01.02.2024) (02.02.2024/alc/n/a) ...

