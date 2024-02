In einem neuen wöchentlichen Update für pv magazine gibt OPIS, ein Unternehmen von Dow Jones, einen kurzen Überblick über die wichtigsten Preistrends in der weltweiten Photovoltaik-Industrie.von pv magazine Global Die Waferpreise FOB China sind in der dritten Woche in Folge stabil geblieben, da sich die Marktlage nicht wesentlich verändert haben. Die Preise für Mono-Perc-Wafer der Größen M10 und G12 liegen unverändert bei 0,246 US-Dollar pro Stück beziehungsweise 0,357 US-Dollar pro Stück. Die Zellhersteller, die ihre Produktion über das chinesische Neujahrsfest aufrechterhalten wollen, haben ...

