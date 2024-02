Mercedes-Benz hat eine Reihe weiterer Schnellladestandorte in China in Betrieb genommen. Auch die ersten Mercedes Charging Hubs in Europa und den USA sind seit einigen Wochen am Netz. Seit der Eröffnung des ersten eigenen "Charging Hubs" im chinesischen Chengdu im Herbst 2023 sind in Regie von Mercedes-Benz unter anderem in Foshan, Qingdao, Chongqing, Suzhou, Wuhan, Kunming und Changzhou weitere eigene Schnelllader in Betrieb gegangen, wie das Unternehmen ...

