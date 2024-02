Kurssprung bei der Nel ASA Aktie - an der Euronext in Oslo gewinnt der Aktienkurs des norwegischen Wasserstoff-Unternehmens aktuell mehr als 10 Prozent und notiert bei 5,81 Norwegische Kronen. Allerdings muss man den Anstieg relativieren, war die Wasserstoff-Aktie doch in den Monaten zuvor brutal abgestürzt. Vor rund einem Jahr wurden noch fast 19 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...