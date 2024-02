Paris / London - Die wichtigsten europäischen Aktienindizes haben am Freitag zugelegt. Trotz starker US-Vorgaben blieben die Gewinne aber überschaubar. Vor den US-Arbeitsmarktdaten am Nachmittag hielt sich die Kaufbereitschaft in Grenzen. Der EuroStoxx 50 kletterte am Mittag um 0,78 Prozent auf 4674,89 Punkte. Der französische Cac 40 zog um 0,55 Prozent auf 7630,70 Punkte an. Für den britischen FTSE 100 ging es um 0,39 Prozent auf 7651,75 Zähler ...

