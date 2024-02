Bernd Wünsche (Gurupress.de) - CureVac hat am Markt viel Enttäuschung hinterlassen. Seit fast vier Wochen gibt es keine neuen Nachrichten mehr aus dem Pharma-Unternehmen. Die Notierungen sind dabei dennoch nicht so viel schwächer geworden, wie es einzelne Beobachter erwartet und vermutet haben. Die Kurse verloren binnen der vergangenen fünf Tage annähernd -5 %. Am Freitag ging es um 0,8 % aufwärts - immerhin. [...]

