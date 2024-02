Mit bis zu 0,2 Cent pro Kilowattstunde könnten Projektierer von Photovoltaik- und Windkraftanlagen die Kommunen beteiligen. N-Ergie will die Zahlung an alle Städte und Gemeinden leisten, die Flächen für den weiteren Erneuerbaren-Ausbau zur Verfügung stellen.N-Ergie wird künftig alle Kommunen aus der Erzeugung seiner Solar- und Windparks beteiligen, die Flächen dafür zur Verfügung stellen. Es soll die im EEG vorgesehene Sonderzahlung von 0,2 Cent pro Kilowattstunde jährlich an die Städte und Gemeinde geleistet werden, teilte das Unternehmen am Freitag mit. Bei Photovoltaik-Kraftwerken können die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...