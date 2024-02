© Foto: Oliver Berg/dpa



Die Krise bei Bayer scheint kein Ende zu nehmen: Jetzt droht den Leverkusenern sogar der Rauswurf aus Europas wichtigstem Aktienindex. Die Hintergründe. Bayer ist in der neuen Rangliste der Deutschen Börse für den STOXX Europe 50 von Platz 71 auf Platz 79 zurückgefallen. Damit befindet sich Bayer nun auf einem sogenannten Fast-Exit-Platz. Sollte der Konzern in der nächsten Rangliste wieder auf Platz 75 oder schlechter landen, fliegt er nach den Regeln im März aus dem STOXX Europe 50. Wahrscheinlichster Nachrücker ist die Aktie der spanischen Bank BBVA. Beim STOXX Europe 50 handelt es sich um einen Aktienindex, der die 50 größten börsennotierten Unternehmen in Europa umfasst. Er gilt als …