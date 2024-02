Die Ladeinfrastruktur für Elektroautos könnte mit weniger staatlichen Zuschüssen gebaut werden, wenn es an den Säulen Wettbewerb gäbe, findet der Ökoenergieversorger Lichtblick. Um den Aufbau von öffentlicher Ladeinfrastruktur günstiger zu machen, schlägt Lichtblick ein Durchleitungsmodell vor. Dieses soll es auch Drittanbietern ermöglichen, Ladestrom an den öffentlichen Ladepunkten eines Anbieters zu verkaufen. Entsprechende Regelungen gebe es bereits in "allen relevanten Netzinfrastrukturen der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...