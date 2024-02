Heute ist Murmeltier-Tag! "Bitte was?!", werden Sie jetzt vermutlich einwenden, aber lassen Sie mich kurz erklären: In den USA und Kanada wird alljährlich am 2. Februar der "Groundhog Day" begangen, ein laut Wikipedia "kulturelles Ereignis", in dem das namensgebende Murmeltier zwecks Wettervorhersage aus seinem Bau gelockt wird. So weit, so bekannt (auch, weil von Hollywood mit dem Titel "Und täglich grüßt das Murmeltier" 1993 verfilmt), und der einzige Grund, warum wir diese olle Kamelle heute mal wieder herauskramen, ist der, dass auch an den Märkten zuletzt "das Murmeltier grüßte". Nach dem Leitzins-Entscheid der US-Notenbank Fed (Zinspause, Senkung frühestens im Sommer) drehten die Aktienindizes nämlich wieder nach unten ab. Beispiel S&P 500:

Den vollständigen Artikel lesen ...