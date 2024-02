Der Elektrofahrzeugriese Tesla ruft in den USA fast 2,2 Millionen Elektrofahrzeuge zurück, da die Schriftgröße der Warnleuchten nicht den Sicherheitsstandards entspricht. Die Papiere des Musk-Konzerns reagieren am Freitag in einem durchwachsenen Gesamtmarktumfeld mit einem Minus von rund zwei Prozent.Laut der Pressemitteilung der NHTSA entspricht die von Tesla gewählte Schriftgröße bei den betroffenen Fahrzeugen nicht den Sicherheitsstandards. Betroffen von den Problemen sind die Modelle S von 2012 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...