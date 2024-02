Amazon-Aktionäre sind in Feierlaune. Seit einem Jahr hat die Aktie nun über 50 Prozent Gewinn gebracht, dabei kein Ende in Sicht. Bei einem solchen Verlauf stellt sich die Frage, wann der Konzern in den 3-Billionen-Dollar-Club aufgenommen wird. Apple hat es vorgemacht, vor kurzen ist Microsoft als zweites Unternehmen nachgezogen. Nach den jüngsten Zahlen stehen die Chancen für die Zukunft doch eigentlich gut, oder versperrt uns etwas den Weg nach oben? In der aktuellen Ausgabe von Kämpers Börse, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...