Teilen: Wir gehen davon aus, dass die Bank of Japan (BoJ) die Negativzinsen im April aufgeben wird, während weitere Anpassungen des Yen-Kurses den japanischen Yen (JPY) in der zweiten Jahreshälfte stützen dürften. BoJ wartet weiter auf Lohnwachstum Obwohl amtierende und ehemalige Beamte darauf hingewiesen haben, dass es in den laufenden Lohnverhandlungen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...