Der Photovoltaik-Industrieverband appelliert in einem Brief an die Europäische Kommission, innerhalb von zwei Monaten zu handeln. Sonst seien Handelsbarrieren unvermeidbar.In seinem am 30. Januar versandten und am 2. Februar öffentlich bekanntgemachten Brief an die Europäische Kommission formuliert der European Solar Manufacturing Council (ESMC) einen "dringenden Appell für Notmaßnahmen" zum Schutz der Solarmodulproduktion in der EU. Der Verband vertritt nach eigenen Angaben "beinahe 80 Unternehmen" aus "nahezu der gesamten Wertschöpfungskette" der Solarproduktion; die ESMC-Website führt 77 Mitglieder, ...

